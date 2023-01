Vergütungs-Analyse: BayernLB hat die meisten Vergütungsmillionäre unter den Landesbanken

Die BayernLB brachte 17 Mitarbeiter mit einer Gesamtvergütung von über eine Million Euro in 2021 hervor, verglichen mit zehn ein Jahr zuvor. Bei der LBBW waren es acht, was einem Anstieg von zwei Personen entspricht. Die Helaba – die ihre Daten erst vergangenen Monat veröffentlichte – wies sieben Vergütungsmillionäre aus, also einen mehr als noch 2020. Und bei der NordLB fiel unverändert ein Mitarbeiter in diesen Personenkreis. Angaben für 2022 werden erst später in diesem Jahr erwartet.