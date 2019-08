Verkehrte (Finanz)welt: Zwei Faktoren, die Banken das Genick brechen

Für alle Anleger und Investoren, ob groß oder klein, sollte daher der Beginn aller Diversifikations-Überlegungen sein: Ein insolventes Unternehmen, eine insolvente Bank, eine Kundengruppe/Branche in der Krise oder ein Land in Zahlungsschwierigkeiten darf nicht direkt die finanzielle Existenz zerstören. Und auch wenn es schwer ist, die großen weltwirtschaftlichen Zusammenhänge zu durchdringen, sollten sich auch Sparerinnen und Sparer ruhig hin und wieder die vermeintlich abwegigen Fragen stellen. Zum Beispiel: Welche meiner Konten wären betroffen, wenn meine Hausbank in eine Schieflage geriete? Wer sich - ohne in Paranoia zu verfallen - gelegentlich über vorstellbare Zukunftsszenarien Gedanken macht, wird mit möglichen Überraschungen besser umgehen können. Falls keines der Szenarien eintritt, war es trotzdem eine nützliche Denksportaufgabe.



Buch-Empfehlungen:

Peter Schwartz (1991): The art of the long view

Gillian Tett (2010): Fool's Gold