Verkleinerung Commerzbank macht 200 Filialschließungen aus Pandemie dauerhaft

Die Commerzbank wird 200 Filialen dauerhaft schließen, die sie Anfang dieses Jahres wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend dicht gemacht hatte. Die Entscheidung wurde den Mitarbeitern am Freitag mitgeteilt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Damit kann die Bank ihr Ziel für Filialschließungen drei Jahre vor dem ursprünglichen Termin erreichen.Das Kreditinstitut werde in den kommenden Wochen 150 weitere Standorte wieder in Betrieb nehmen und die Gesamtzahl der offenen Filialen damit auf 600 erhöhen, sagten die Personen. Die restlichen 200 Filialen sollen zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet werden.in Sprecher am Freitag. Dabei handle es sich um genau die Filialen, die die Bank bis Ende des Jahres 2023 schließen wollte. Die betroffenen Mitarbeiter sollten an andere Standorte in der Nähe wechseln. Die Belegschaft sei über die Pläne informiert worden.