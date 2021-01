„Vermeidung von Reputationsrisiken“ Warburg verliert Mandate über rund eine halbe Milliarde Euro wegen Cum-Ex

Bei Cum-Ex-Geschäften haben Finanzakteure Aktien rund um den sogenannten Dividendenstichtag gehandelt, an dem Unternehmen Dividenden auszahlen, und sich Steuern mehrfach erstatten lassen, obwohl ihnen das Geld nur einmal zustand. Warburg hat eingeräumt, mit bestimmten Aktiengeschäften zwischen 2007 und 2011 46 Millionen Euro Gewinn gemacht zu haben. Sie sei jedoch davon ausgegangen, „dass es sich um rechtlich unkritische Handelsgeschäfte“ gehandelt habe, deren „Ziel es in keinem Fall war, sich an einer unberechtigten Erstattung von Steuern zu beteiligen“, heißt es in Stellungnahmen.



