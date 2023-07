Vermögensverwalter: Gewinn von BlackRock steigt um ein Viertel

Der in New York ansässige Konzern konnte ein verwaltetes Vermögen von 9,4 Billionen Dollar aufweisen, verglichen mit 8,5 Billionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Nettomittelzuflüsse sanken hingegen auf 80 Milliarden Dollar von zuvor 89,6 Milliarden Dollar. Bisher haben die Märkte in diesem Jahr ein Comeback hingelegt und den Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Bankenturbulenzen getrotzt.