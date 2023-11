Vermögensverwalter: Julius Bär stellt wegen Kreditrückstellungen Gewinnrückgang in Aussicht

Bis zum 19. November 2023 habe das Unternehmen Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 82 Millionen Franken gebucht. Davon entfielen 70 Millionen auf das Kreditportfolio in der Zeit nach dem 31. Oktober. Einem Bericht von „Business Insider“ zufolge soll Bär hunderte Millionen an die kriselnde Signa-Gruppe verliehen haben. Bär wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob Signa Auslöser der Rückstellungen sei.