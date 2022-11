Vermögensverwaltung: Bär-Tochter akzeptiert Kritik der britischen Finanzmarktaufsicht

Die Behörde machte in einem Schlussbericht zu den Vorfällen in den Jahren 2009 bis 2014 schwere Versäumnisse von Julius Baer International (JBI) aus, wie das britische Institut am Mittwoch mitteilte. „Wir haben die volle Verantwortung für diese historischen Versäumnisse übernommen und unserem Kunden eine vollständige Wiedergutmachung geleistet“, erklärte JBI-Leiter David Durlacher.