Vermögensverwaltung: DWS will Sonderdividende ausschütten

Zudem sollen Aktionäre 2024 von einer Sonderausschüttung in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro profitieren. Die Pläne will DWS-Chef Stefan Hoops am Kapitalmarkttag am Mittwoch vorlegen. Die Fondsgesellschaft will am Mittwoch nicht nur mit attraktiven Dividendenaussichten überzeugen, sondern auch mit einer zum Teil neu aufgestellten Geschäftsführung, die es schafft, den Greenwashing-Skandal glaubwürdig aufzuarbeiten. Hoops hat es sich auf die Fahnen geschrieben, das angekratzte Vertrauen in die Fondsgesellschaft wiederherzustellen.