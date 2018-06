Die Schweizer Großbank UBS hat einem Medienbericht zufolge in ihrer Sparte Vermögensverwaltung in den vergangenen Monaten mindestens 100 Arbeitsplätze abgebaut. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, wurden etwa 30 Stellen in den USA gestrichen.