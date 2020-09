Verschärfte Eigenkapital-Regeln Experten warnen vor Folgen für Banken und Kunden

Die Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft gehen davon aus, dass Banken ihr Eigenkapital künftig vermehr da einsetzen, wo die Gewinnmargen besonders groß sind - also eher bei riskanteren Finanzierungen. Zudem würden die Geldhäuser vermehrt Kredite zu Produkten bündeln, die sie an Investoren weiterverkaufen könnten. Dies führe zu weniger Transparenz und verlagere die Risiken in den Schattenbankensektor. Insgesamt seien die aus den Regulierungen folgenden Nachteile deutlich größer als die Vorteile.



