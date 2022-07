Versicherer: Axa verkauft deutschen Lebensversicherungs-Altbestand an Athora

Wenige Wochen nach Zurich verkauft auch der französische Versicherer AXA einen Teil seines Altbestandes an Lebens- und Rentenversicherungs-Policen in Deutschland an einen Abwickler. Das Paket im Volumen von 16 Milliarden Euro geht für 660 Millionen Euro an die Wiesbadener Athora Leben, wie AXA am Donnerstagabend mitteilte.