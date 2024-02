Versicherung Allianz-Aktionäre sollen mehr von Rekordgewinnen haben

Die Allianz hat ein weiteres Rekordjahr hinter sich und will die Aktionäre künftig stärker an ihren Gewinnen teilhaben lassen. Das operative Ergebnis des Versicherungskonzerns stieg im abgelaufenen Jahr um sieben Prozent auf 14,7 Milliarden Euro und lag damit wie erwartet in der oberen Hälfte der Zielspanne, wie die Allianz am Freitag in München mitteilte.