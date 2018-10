Volks- und Raiffeisenbanken DZ Bank streicht Jobs

Die DZ Bank AG will in den kommenden Jahren etwa jede zehnte Stelle streichen und die Kosten kräftig drücken. Zugleich setzt sich das Zentralinstitut der Volks- und Raiffeisenbanken ehrgeizige Wachstumsziele. 485 zusätzliche Stellen sollen im Wesentlichen bis Ende 2022 abgebaut werden, heißt es in einem Brief an die Mitarbeiter der Bank, der der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. Von dem Stellenabbau dürften jedoch mehr Mitarbeiter betroffen sein, da es sich bei der genannten Zahl um Vollzeitjobs handelt und die Bank auch Teilzeitbeschäftigte hat. Ende 2017 zählte die DZ Bank rund 5500 Mitarbeiter. Den Stellenabbau will die DZ Bank sozialverträglich umsetzen und den Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis zum 31. März 2024 verlängern.