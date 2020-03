Von Goliath zu David Wie die UBS ihre Investmentbank gesundschrumpft

Im Mittelpunkt steht aber seit Jahren das Geschäft mit den Wohlhabenden, Reichen und Superreichen. Hier ist die UBS weltweit die Nummer Eins, in Asien ist sie unbestrittener Marktführer, in den USA liegt sie immerhin auf Platz vier. „In unserem Geschäft haben die US-Banken auf ihrem Heimatmarkt einen Vorteil, in anderen Ländern schätzen die Kunden einen Finanzpartner aus einem neutralen Land“, sagt Verwaltungsratspräsident Axel Weber.