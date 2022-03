Vontobel-Präsident Scheidt „Der größte Teil der russischen Vermögen liegt nicht in der Schweiz“

Was bleibt als Standortvorteil, wenn sie alles genauso machen wie die internationale Konkurrenz?

Die Schweiz bleibt ein Hort der Sicherheit und der Solidität, an dem es nie eine Währungsreform gegeben hat. Gleichzeitig hat sich die Finanzindustrie schon deshalb immer international orientiert, weil der heimische Markt zu klein ist. In der Schweiz wird immer auch in anderen Währungen und globalen Anlagen gedacht. Und in den vergangenen Jahrhunderten hat sich um die Banken herum ein Ökosystem mit Universitäten und Dienstleistern entwickelt, das weltweit jedem Wettbewerb standhält.