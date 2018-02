Postbank erzielt Gewinnsprung

Das größte deutsche Geldhaus hatte Anfang vergangenen Jahres seine Verkaufspläne für die Postbank begraben und will sie nun voll und ganz in das Privatkundengeschäft integrieren. Das kostet allerdings nochmals eine Stange Geld - insgesamt 1,9 Milliarden Euro. Alleine im zurückliegenden Jahr verbuchte die Postbank Kosten in Höhe von 225 Millionen Euro für Maßnahmen rund um die Integration, die rechtlich in den nächsten Monaten über die Bühne gehen soll. Dem werden weitere Jobs zum Opfer fallen, wie viele genau - darüber schweigen Deutsche Bank und Postbank bislang. Experten rechnen mit einigen Tausend Stellen und der Schließung zahlreicher Filialen.