Vorstandswechsel : Erste-Group holt früheren Österreich-Chef Peter Bosek an Konzernspitze

„Es freut mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, mit Peter Bosek einen der erfahrensten und renommiertesten Banker Europas zur Erste Group zurückzuholen“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Rödler. Unter zahlreichen internationalen Kandidaten habe Bosek mit seinen Plänen zur Weiterentwicklung der Gruppe und den Zukunftsperspektiven überzeugt. „Als erfahrener Retail-Banker wird er in seiner Funktion als Konzernchef alle Kundenthemen stark in den Mittelpunkt stellen und an der Digitalisierung und Innovationsführerschaeft der Gruppe arbeiten“, so Rödler.