Wachstum Commerzbank will Privatkundengeschäft ausbauen

Bis 2020 will die Commerzbank 14 Millionen Privatkunden in Deutschland haben, zwei Millionen mehr als 2016. Dieses Ziel bleibe unverändert, hatte Finanzchef Stephan Engels am Dienstag bei Vorlage der Quartalszahlen gesagt. Auch die anderen Mittelfristziele tasteten die Frankfurter nicht an. Engels gestand jedoch ein, dass das Ziel eines Konzernertrags von 9,8 Milliarden Euro im Jahr 2020 ambitioniert bleibe.