Während Umbaus Deutsche Bank mit bestem zweiten Quartal seit 2015 – übertrifft Erwartungen

Die Deutsche Bank hat auch im zweiten Quartal des laufenden Jahres gute Geschäfte gemacht und das beste Zwischenergebnis seit 2015 eingefahren. Vor Steuern standen Ende Juni rund 1,2 Milliarden Euro Gewinn in den Büchern, wie der Frankfurter Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Vom Nachsteuergewinn von 828 Millionen Euro müssen noch Zinszahlungen für bestimmte Anleihen abgezogen werden, so dass auf die Deutsche-Bank-Aktionäre unter dem Strich ein Gewinn von 692 Millionen Euro entfiel.