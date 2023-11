Währung: SNB startet Pilotprojekt mit digitalem Franken für Interbanken-Zahlungsverkehr

An dem Versuchsbetrieb von Dezember 2023 bis Juni 2024 würden die Basler Kantonalbank, die Commerzbank, die Hypothekarbank Lenzburg, die UBS, die Waadtländer Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank teilnehmen. Abgewickelt würden die Transaktionen auf einer regulierten Plattform der SIX Digital Exchange (SDX) des Schweizer Börsenbetreibers SIX.