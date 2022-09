Währungskrise: Kryptobörse FTX kauft Vermögenswerte von insolventer Kryptobank Voyager

Die Kryptobörse FTX hat bei einer Auktion von Vermögenswerten der insolventen Kryptobank Voyager den Zuschlag erhalten. FTX übernehme für 1,42 Milliarden Dollar sämtliche Cyber-Devisen von Voyager, teilte das Geldhaus am Dienstag mit. Die Forderungen an den Hedgefonds Three Arrows, dessen ausgebliebene Zahlungen Voyager in die Insolvenz getrieben hatten, blieben dagegen Teil der Insolvenzmasse.