Wegen Konzernumbaus Wirklich „voll auf Kurs“? Ergebnis der Commerzbank bricht ein

Die harte Kernkapitalquote erwartet der Vorstand im Gesamtjahr bei etwa 13 Prozent. Ende Juni lag die Quote bei 13,4 Prozent. Kernkapital gilt als Puffer für Krisen. „Wir haben im zweiten Quartal trotz der hohen Einmaleffekte und des Restrukturierungsaufwands unsere harte Kernkapitalquote stabil gehalten“, bilanzierte Finanzvorständin Bettina Orlopp. „Das belegt erneut, dass wir eine sehr starke Basis für die Transformation haben.“



