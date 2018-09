Wegen Verstößen gegen US-Sanktionen: Société Générale erwartet Strafen von fast 1,2 Milliarden Euro

Die französische Großbank Société Générale stellt sich auf Geldstrafen der US-Behörden von insgesamt fast 1,2 Milliarden Euro ein. Diese stünden im Zusammenhang mit Verstößen gegen internationale Sanktionen, erklärte das Geldhaus am Montagabend. Die Bußen würden nahezu vollständig durch dafür vorgesehene Rückstellungen abgedeckt. Die Gespräche mit den US-Behörden hätten sich inzwischen intensiviert. Die Angelegenheit dürfte in den kommenden Wochen beigelegt werden, kündigte das Institut an.