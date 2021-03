Weltsparen und Zinspilot Zinsportale verteidigen Kooperation mit Greensill Bank

Zinsportale haben das Vermitteln von Spareinlagen an die in Turbulenzen geratene Greensill Bank verteidigt. Man arbeite nur mit lizenzierten Instituten zusammen, die der jeweiligen Bankenaufsicht und teilweise weiteren Kontrollgremien unterlägen, hieß es bei der Berliner Finanzfirma Raisin, die hinter dem Portal „Weltsparen“ steht. „Wir können und dürfen als Plattform nicht mehr leisten, als es die Aufsicht, die Rating-Gesellschaften und die Prüfer leisten“, sagte eine Sprecherin. „Wir verlassen uns auf Prüforgane, die im Falle der Greensill Bank bis Anfang der Woche keinerlei Sanktionen ergriffen hatten.“ Über „Weltsparen“ seien „mehrere hundert Millionen Euro“ an die Greensill Bank geflossen. Derzeit vermittle Raisin keine neuen Produkte weiter.