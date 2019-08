Weniger verdient Commerzbank nennt eigenes Gewinnziel „ambitioniert“

Die Commerzbank kämpft seit Jahren mit sinkenden Einnahmen, im zweiten Quartal gingen die um Sondereffekte bereinigten Erträge auf 2,095 (Vorjahr: 2,16) Milliarden Euro zurück. Mehrere der für 2020 ausgegebene Mittelfristziele hat das Geldhaus in den vergangenen Quartalen gekippt. Um gegenzusteuern, arbeitet die Bank aktuell an einer neuen Strategie, die sie im Herbst präsentieren will. Zielke machte klar, dass vermutlich weitere Investitionen nötig sind. „Genau das prüfen und bewerten wir im aktuellen Strategieprozess.“