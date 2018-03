Und zwar, indem man sich klarmacht, dass Wörter letztendlich jene Bedeutung haben, die wir ihnen zuteilen. Ich meine Folgendes: Der Fall mit der Anrede in Formularen unterscheidet sich sehr von anderen Initiativen, mit denen Frau Krämer in den vergangenen Jahren in Sachen Gleichberechtigung von Mann und Frau unsere Gesellschaft zum Umdenken gebracht hat. So hat sie einst Unterschriften gesammelt für weibliche Namen für Wetterhochs. Davor bekamen allein die Tiefs weibliche Namen. Völlig zurecht wurde das dank Frau Krämers Aktion geändert. Denn warum sollten mit schlechtem Sommerwetter immer nur Frauen assoziiert werden? Das war wirklich ein Macho-Überbleibsel in der Meteorologie aus Zeiten von Männern unter sich.