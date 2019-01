„Mein Bekannter zieht um und kann sich die Kaution nicht leisten.“ (Sollte ich die Geschichte mit dem gebrochenen Fuß seiner Mutter erzählen? Die ist schließlich sehr anrührend. Wer könnte danach zu einem Geldtransfer noch nein sagen?)

„Ok. Nennen Sie mir bitte die genaue Höhe des Betrages.“



Ich las artig die runde Summe in Rupien und die krumme Summe in Euro plus Servicegebühr vor.



„Wann sind Sie geboren?“



Ich dachte schon gar nicht mehr über die Sinnhaftigkeit nach und nannte meinen Geburtstag. Aber jetzt denke ich: Was könnten die mit der Info anfangen? Wo wollte Western Union mein Geburtsdatum gegenchecken? Gibt es da so geheime Checklisten in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Geheimdiensten?