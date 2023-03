Wertberichtigung: Sparkassen in Hessen und Thüringen schreiben 1,3 Milliarden Euro ab

Die Sparkassen in Hessen und Thüringen haben diese Summe weitgehend mit dem operativen Gewinn aufgefangen, wie Stefan Reuß, geschäftsführender Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen (SGVHT), am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus seien Vorsorgereserven in Höhe von über 400 Millionen Euro aufgelöst worden. „Diese Reserven wurden für so eine Ausnahmesituation aufgebaut. Spätestens jetzt zeigt sich, wie wichtig die Thesaurierung der Überschüsse in all den Jahren gewesen ist“, erklärte Reuß.