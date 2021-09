Wie gut sind deutsche Banken? „Die Sparkassen bilden eine Art Kartell“

Herr Professor Krahnen, ein Analyst der Deutschen Bank hat in einer Studie die Struktur des hiesigen Bankenmarktes beklagt. Er besteht aus Privatbanken wie der Deutschen, den Genossenschaftsinstituten und den Sparkassen. Hat der Autor recht?

Krahnen: Ja, die Kritik ist absolut berechtigt. Unsere Banken verdienen kaum Geld und sind wenig innovativ – anders als die Wettbewerber in anderen europäischen Ländern. Die Finanzbranche ist einer der ganz wenigen Sektoren, in denen wir Deutsche keinen Fuß auf den Boden kriegen. Mit Biontech haben wir ja mittlerweile selbst im Biotech-Bereich ein Vorzeige-Unternehmen zu bieten. Wir müssen uns fragen, warum unser Geldsektor so schwach aufgestellt ist. Mich überzeugt am ehesten die Hypothese, dass dabei unser sogenanntes Drei-Säulen-Modell aus Privat-, Genossenschaftsbanken und Sparkassen eine Rolle spielt.