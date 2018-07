Will Konkurrenz einsteigen? Kanzlerin Merkel sorgt sich um die Deutsche Bank

Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie war am Morgen um mehr als sechs Prozent nach oben gesprungen und überwand erstmals seit knapp sechs Wochen die Zehn-Euro-Marke. Auch am Mittag lag der Kurs trotz des JP-Morgan-Dementis noch um die vier Prozent im Plus. International spielten Investmentbanker mögliche Szenarien durch. In einer der WirtschaftsWoche vorliegenden Analyse heißt es unter anderem, dass insbesondere das schlechte Risikomanagement der Deutschen Bank in den USA einen Einstieg erheblich erschwere. Der deutsche Branchenprimus war erst vor Wochenfrist bei einem US-Stresstest der US-Notenbank Fed durchgefallen. Fragezeichen gibt es auch, was ein mögliches chinesisches Interesse an der Deutschen Bank betrifft. Der Deutsche-Bank-Großaktionär HNA hatte am Dienstag seinen Co-Verwaltungsratschef Wang Jian bei einem Unglück in der Provence verloren. Wang hatte unter anderem den Einstieg des chinesischen Mischkonzerns bei der Deutschen Bank mitverantwortet. HNA hatte aufgrund von eigenen finanziellen Schwierigkeiten den Anteil an der Deutschen Bank von ursprünglich knapp zehn auf zuletzt 7,6 Prozent verringert.