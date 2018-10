„Wir sind auf gutem Weg“ Deutsche Bank rechnet mit erstem Jahresgewinn seit 2014

An der Börse kamen die Zahlen der Deutschen Bank nicht gut an: Der Kurs der Aktie rutschte am Vormittag um bis zu knapp fünf Prozent ab - und kam damit in die Nähe des Rekordtiefs von knapp 8,76 Euro vom Sommer. Das Papier gehört seit Jahren zu den größten Verlierern am Kapitalmarkt, daran änderte auch Sewings Berufung im April nichts: Seitdem ging es um weitere 20 Prozent nach unten. Seit Jahresbeginn verlor die Deutsche-Bank-Aktie fast 44 Prozent an Wert.