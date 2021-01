„Wird frühestens in zwei Jahren ein Thema“ Aufsichtsbehörden blockieren Beförderung von Deutsche-Bank-Personalchef Ilgner in den Vorstand

Die Deutsche Bank hatte bei seiner Vorstellung angekündigt, dass er in das oberste Leitungsgremium einziehen solle, sobald alle Voraussetzungen dafür erfüllt seien. Schon damals hatte die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ berichtet, dass die Behörden Zweifel an dem Plan hätten. Die zuständigen Aufsichtsbehörden kommentierten das Thema ebenso wenig wie die Deutsche Bank. In deren Umfeld hieß es, dass sie weiter an dem Plan festhalte, es gebe „keinen Zeitdruck“. Auf Ilgners Tätigkeit als Personalchef hat die Blockade der Behörden keinen Einfluss.