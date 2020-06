Wirecard Armageddon in Aschheim, Debakel für Deutschland

Jetzt ist der Gau eingetreten: Wirecard hat die Vorlage seines Zahlenwerks erneut verschoben – mit einer desaströsen Begründung. So konnte EY „noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise“ für Bankguthaben von fast zwei Milliarden Euro erlangen, wie es in der dürren Pflichtmitteilung Wirecards an die Börse heißt. Zudem sieht sich EY offenbar getäuscht: „Es bestehen Hinweise, dass dem Abschlussprüfer“ zu Bankkonten „unrichtige Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden“, schreibt Wirecard in der Ad-hoc-Mitteilung.