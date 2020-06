Wirecard DWS prüft rechtliche Schritte

„Wir analysieren die Faktenlage und prüfen die Einleitung rechtlicher Schritte“, heißt es in einer Mitteilung der DWS. Die Fondstochter der Deutschen Bank hält laut Wirecard mit Stand 18. Juni 2,84 Prozent direkt am Finanzdienstleister und 0,5 Prozent über andere Instrumente, das können etwa Derivate sein. Aufsehen erregte die DWS, als bekannt wurde, dass einzelne Fonds bis zu zehn Prozent ihres Gesamtvermögens in Wirecard investiert hatten. Der DWS Deutschland etwa, eines der Flaggschiffe, hielt Ende Februar laut Fondsanalysehaus Morningstar noch 9,94 Prozent des Anlegervermögens in Wirecard-Aktien.