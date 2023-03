Wirecard-Prozess: Richter widerspricht Ex-Wirecard-Chef – Wachsende Zweifel an Braun

Staatsanwalt Matthias Bühring präsentierte in der Verhandlung vor dem Landgericht München am Donnerstag Dokumente der Prüfer und des Aufsichtsrats, die sich damals entsetzt über Brauns Adhoc-Mitteilung äußerten. "Diese Darstellung entspricht nicht unserer Wahrnehmung", schrieb ein KPMG-Prüfer in einer E-Mail an Braun, die Bühring auf eine Leinwand projizierte.