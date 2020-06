Wirecard sorgt für Unruhe Konzern will mit Ermittlern kooperieren

Wirecard - das Unternehmen wickelt für Händler und Konsumenten Zahlungen an Ladenkassen oder in Online-Shops ab - selbst will Optimismus verbreiten: „Die Gesellschaft ist zuversichtlich, dass sich der Sachverhalt aufklären wird und die Vorwürfe sich als unbegründet erweisen werden“, heißt es in der kurzen Stellungnahme. Einfluss auf die Geschäfte werden die Ermittlungen nach Einschätzung des Wirecard-Vorstands nicht haben: Er bekräftigte das Ziel eines operativen Gewinns von 1 bis 1,12 Milliarden Euro in diesem Jahr.



Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen Wirecard-Vorstände wegen des Verdachts der Marktmanipulation und hat die Büros an Wirecards Hauptsitz durchsucht. Wie sich die Schlinge um Wirecard immer weiter zuzog, worauf es für den Zahlungsdienstleister jetzt ankommt.