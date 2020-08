Yunar wird eingestellt Das schnelle Ende eines Digital-Traums der Deutschen Bank

Wenige Meter von jener zentralen Adresse in Berlin entfernt, an der die Deutsche Bank vor gut 150 Jahren ihre ersten Geschäftsräume bezog, siedelte das Institut vor eineinhalb Jahren einen ungewöhnlichen Ableger an. Er sollte möglichst wenig mit der Deutschen Bank zu tun haben. Die Beschäftigten der neu gegründeten Tochtergesellschaft Ambidexter programmierten und vermarkteten hier in echter Start-up-Atmosphäre eine App namens Yunar, mit deren Hilfe Nutzer ihre Kunden- und Bonuskarten digital verwalten konnten. In Frankfurt galt das Projekt als wegweisend revolutionär. Es gehe, sagte der damalige Digitalchef des Privatkundengeschäfts Markus Pertlwieser zum Start, „nicht darum unser bisheriges Kerngeschäft zu digitalisieren, sondern um die Frage, wie Banking in einer digitalen Welt funktioniert.“