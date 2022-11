Zahlen Credit Suisse erhält grünes Licht für Kapitalerhöhung

Die CS will nun einen Teil des Investmentbankings abstoßen und sich vor allem auf das Schweizer Geschäft sowie die Vermögensverwaltung und das Asset Management etwa von Pensionskassengeldern konzentrieren. 9000 der gut 52.000 Arbeitsplätze sollen verschwinden, großenteils durch Abspaltung eines Teils des Investmentbankgeschäfts.



Die Bank will einen bedeutenden Anteil des kapitalintensiven Verbriefungsgeschäfts (Securitized Products) verkaufen, bei dem Kredite in Wertpapiere umgewandelt werden. Ein Rahmenvertrag mit einem Konsortium um das Private Equity-Unternehmen Apollo wurde bereits geschlossen. Außerdem soll das Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft in den nächsten drei Jahren in die neue Einheit CS First Boston ausgegliedert werden.