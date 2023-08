Zahlungsabwickler: Gewinneinbruch bei Adyen – Kurssturz vernichtet 12 Milliarden an Börsenwert

Die Talfahrt seiner Aktien in Folge eines Gewinneinbruchs kostet den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen Reuters-Berechnungen zufolge rund zwölf Milliarden Euro an Börsenwert. Die Aktien stürzen in der Spitze um 27,1 Prozent auf 1073 Euro ab. Damit notieren sie so tief wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Der Handel mit den Papieren wurde am Morgen mit einer Verspätung von 20 Minuten aufgenommen und wurde zwischenzeitlich zweimal angehalten.