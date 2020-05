Zahlungsdienstleister Wirecard wächst wegen Corona-Folgen langsamer

Die endgültigen Geschäftszahlen für das erste Quartal will Wirecard am 16. Juni veröffentlichen. Am 4. Juni soll der Jahresabschluss 2019 präsentiert werden.



Der Konzern aus dem Münchener Vorort Aschheim steht zur Zeit unter massivem Druck und bekommt Vorwürfe der Bilanzmanipulation nicht abgeschüttelt. Nach einer missglückten Kommunikation im Rahmen einer Bilanzsonderprüfung durch KPMG wurde Vorstandschef Markus Braun vergangene Woche vom Aufsichtsrat entmachtet. Der 50-Jährige, der rund sieben Prozent der Anteile an Wirecard hält, soll sich künftig nur noch um strategische Themen kümmern. Die Fondgesellschaft Deka sowie andere Investoren fordern den Rücktritt Brauns, wie die WirtschaftsWoche exklusiv berichtete.