Zahlungsverkehr: Bundesbank-Studie – Trend zum bargeldlosen Zahlen setzt sich fort

Der Trend zum Online-Einkaufen hielt laut der Studie auch im zweiten Corona-Jahr an. Der Anteil des Onlinehandels am gesamten Umsatz sei 2021 inzwischen auf 24 Prozent geklettert verglichen mit lediglich sechs Prozent 2017. Dabei gewannen Internet-Bezahlverfahren weiter an Zulauf. 2021 wurden bereits fünf Prozent aller Einkäufe so bezahlt – 2017 waren es lediglich knapp zwei Prozent gewesen.