Zahlungsverkehr: Neue Regeln in der EU für Echtzeitzahlungen in Euro

Im Zuge der neuen Vorschriften werden Zahlungsdienstleister wie Banken, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, verpflichtet, den Erhalt und das Versenden von Euro-Geldbeträgen in Echtzeit anzubieten. Dabei dürfen die anfallenden Gebühren nicht höher sein als diejenigen für Standardüberweisungen. Die neuen Vorschriften sollen nach einer Übergangszeit in Kraft treten. Im Euro-Raum soll das etwas schneller erfolgen als in den übrigen EU-Ländern.