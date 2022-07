Zentralbank: EZB-Aufseher Enria mahnt: Banken sollen bei Gewinnentwicklung nicht nur auf Zinswende setzen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angesichts der massiv gestiegen Inflation im Euro-Raum eine Kurswende in der Geldpolitik angekündigt. Sie stellte in Aussicht, in diesem Monat die Zinsen erstmals seit 2011 anzuheben. Im September soll dann ein zweiter und womöglich noch kräftigerer Zinsschritt nach oben folgen.