Zentralbank: EZB: Banken sollen Kapitalpläne im Abschwung überprüfen – Neues Klima-Scoring für Unternehmen

Angesichts des konjukturellen Abschwungs und der Energiekrise sollen die Banken im Euroraum laut EZB ihre Kapitalpläne auf den Prüfstand stellen. Die Geldhäuser seien gefordert, sich dabei auf ihr Engagement in Sektoren zu konzentrieren, die besonders abhängig von Energie und anfällig für Energieschocks seien, mahnte der oberste Bankenaufseher der EZB, Andrea Enria, am Montag auf einer Konferenz in Brüssel.