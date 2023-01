Zentralbank: EZB baut Zusammenarbeit in der Aufsicht mit Nicht-Euro-Ländern aus

Die Europäische Zentralbank (EZB) verstärkt ihre Zusammenarbeit in der Bankenaufsicht mit EU-Staaten, die nicht zur Euro-Zone gehören. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit den zuständigen Behörden der Tschechischen Republik, den Behörden in Dänemark, Ungarn, Polen, Rumänien und Schweden geschlossen worden, teilte die EZB am Mittwoch in Frankfurt mit.