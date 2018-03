Zinsmanipulationen: Ex-Deutsche-Bank-Händler plädiert auf schuldig

Ein ehemaliger Händler der Deutschen Bank hat sich nach Behördenangaben im Verfahren um Zinsmanipulationen schuldig bekannt. Christian Bittar habe entsprechend plädiert, teilte das für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität zuständige britische Serious Fraud Office (SFO) am Donnerstag mit. Bittar war bekannt geworden, weil er 2009 mit 80 Millionen Euro den höchsten Bonus in der Geschichte der Deutschen Bank zugesprochen bekommen hatte. Seine Anwälte hatten die Vorwürfe der Zinsmanipulation in der Vergangenheit zurückgewiesen.