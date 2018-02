Ex-Händler der Deutschen Bank werden nicht ausgeliefert

Im Skandal um manipulierte Zinssätze werden vier ehemalige Händler der Deutschen Bank nicht an Großbritannien ausgeliefert und kommen damit um eine Strafe herum. Da ihre Taten mittlerweile verjährt seien, hätten das Oberlandesgericht Frankfurt und die Staatsanwaltschaft in der Mainmetropole Auslieferungsersuchen der britischen Behörden nicht entsprochen, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Badle am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.