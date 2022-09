Zinswende: Banken horten EZB-Gelder und erwirtschaften risikolose Extragewinne

Banken im Euro-Raum zahlen von der EZB gewährte mehrjährige Kreditsalven nur in geringen Umfang zurück. Insgesamt würden Institute bei der dritten Serie zielgerichteter Kreditspritzen gegen Ende September 6,5 Milliarden Euro an Geldern frühzeitig zurückreichen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Das ist allerdings nur ein Bruchteil der rund 2,1 Billionen Euro an Geldmitteln, die die Geschäftsbanken insgesamt über solche Kreditsalven gehortet haben.