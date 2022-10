Zinswende: Deutsche Bank stellt weiter steigende Einlagenzinsen in Aussicht

Nach der Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) kündigt die Deutsche Bank weitere Steigerungen der Zinsen für Kundengelder an. „Wir haben bei der Deutschen Bank vor ein paar Wochen begonnen, die Einlagenzinsen für unsere Kunden zu erhöhen“, sagte der Chef des deutschen Privatkundengeschäfts, Lars Stoy, der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview.