Zinswende und Wirtschaftsschwäche Aufsicht warnt: Den Banken droht „perfekter Sturm“

Bundesbanker Wuermeling sorgt sich jedoch, in einem Extremszenario könnten die Banken weniger Kredite vergeben. „Noch führen die negativen Effekte der Zinswende und die Abschreibungen auf Wertpapiere im Aggregat nicht dazu“, sagte er. Auch die Politik gehe davon aus, dass es zu keiner Kreditklemme komme. „Das stimmt in Summe auch“, sagte Wuermeling. Aber: „Bei hohen Verlusten im Bankensystem könnten Banken die Kreditvergabe einschränken.“ Zu solchen Verlusten könne es bei weiteren Abschreibungen auf Wertpapiere oder Kreditausfällen durch eine sich verschlechternde wirtschaftliche Lage kommen. „Wir werden uns deshalb im Laufe des Jahres sehr genau anschauen, ob in bestimmten Regionen Einschränkungen in der Kreditvergabe auftreten, damit die Finanzstabilität weiterhin gewährleistet ist“, sagte Wuermeling. Nach jetzigem Stand erwarte die Bundesbank aber auch keine regionalen Kreditklemmen.